Edirne'de iki çocuğa taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı

Abone Ol google-news

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, 1 kız çocuğuna ve 1 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.T isimli erkek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:19

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ağustos günü, Muradiye Mahallesi Mektep Sokak üzerinde oyun oynarken bir çocuğun taciz edildiği ihbarı üzerine olay yerine gitti. O esnada H.A isimli müracaatçının, kızının tacize uğradığını ve şahsı tanımadığını söylemesi üzerine, araştırmalar genişletildi.

Haberin devamı

taciz cinsel taciz EDirne cinsel istismar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler