Edirne'de iki çocuğa taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:19

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ağustos günü, Muradiye Mahallesi Mektep Sokak üzerinde oyun oynarken bir çocuğun taciz edildiği ihbarı üzerine olay yerine gitti. O esnada H.A isimli müracaatçının, kızının tacize uğradığını ve şahsı tanımadığını söylemesi üzerine, araştırmalar genişletildi.

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