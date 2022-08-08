Edirne'de iki çocuğa taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, 1 kız çocuğuna ve 1 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.T isimli erkek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ağustos günü, Muradiye Mahallesi Mektep Sokak üzerinde oyun oynarken bir çocuğun taciz edildiği ihbarı üzerine olay yerine gitti. O esnada H.A isimli müracaatçının, kızının tacize uğradığını ve şahsı tanımadığını söylemesi üzerine, araştırmalar genişletildi.
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