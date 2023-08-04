Emekliler maaş zamlarını protesto etti!

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Emekliler maaş zamlarını protesto etti!

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2023 Cuma, 16:49


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