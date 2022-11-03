Enflasyon yüzde kaç? TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?

Abone Ol google-news

ENAG'a göre enflasyon ekim ayında aylık yüzde 7.18 arttı. Yıllık ise yüzde 185.34 arttı. TÜİK'e göre ise tüketici fiyatları aylık yüzde 3.54, yıllık yüzde 85.51 arttı.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 17:50


cumhuriyet tv ENAG enflasyon

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler