Erdoğan'ın sır küpü Hakan Fidan konuştu

Erdoğan'ın sır küpü Hakan Fidan konuştu
Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı
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