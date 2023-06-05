Erdoğan'ın sır küpü Hakan Fidan konuştu

Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2023 Pazartesi, 13:01


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler