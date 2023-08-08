Erdoğan, Akbelen'i hedef aldı! "Çevreci görünümlü marjinaller..."

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Erdoğan, Akbelen'i hedef aldı! "Çevreci görünümlü marjinaller..."

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2023 Salı, 11:22


akbelen Akbelen Ormanı Recep Tayyip Erdoğan AKP

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