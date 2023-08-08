Erdoğan, Akbelen'i hedef aldı! "Çevreci görünümlü marjinaller..."
Erdoğan, Akbelen'i hedef aldı! "Çevreci görünümlü marjinaller..."
Video Haberler
- Erdoğan, Akbelen'i hedef aldı!
- Oyuncu Levent Üzümcü Akbelen'de 5'li çeteyi eleştirdi!
- Gündem Özel'in bu haftaki konuğu Ali SİRMEN
- Tutar sitesi’nde neler oluyor?
- Ekonomi yazarı İbrahim Ekinci iktidara ateş püskürdü!
- Tezel, emekliye yapılacak zammı rakam vererek anlattı...
- Emekliler maaş zamlarını protesto etti!
- Ekonomist Yalçın Karatepe'den enflasyon değerlendirmesi
- Hüseyin Baş'tan iktidara zehir zemberek sözler!
- Ekrem İmamoğlu, İstanbul için yeniden aday olacak mı?
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 ayda 30 kilo veren kadın zayıflamanın sırrını açıkladı
- İşte Kocaeli'deki patlama anı...
- Erdoğan’a dikkat çeken 'İstanbul' yanıtı
- O görüntülere ilişkin yeni gelişme!
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'üzülecek'
- 'Murat komiser'in son hali şoke etti
- İntihar eden müftü bu yüzden mimlenmiş!
- Demirtaş'tan Buket Aydın'a 'kredi kartı' göndermesi
- Anadolu rock müziğin efsane ismi hayatını kaybetti
- İkiyüzlü hizmet belediyeciliği!