Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?

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Yöneylem Araştırma ortaya koydu. Erdoğan üç isme karşı kaybediyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 17:59


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Erdoğan 2023 seçimleri

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