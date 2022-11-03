Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
Yöneylem Araştırma ortaya koydu. Erdoğan üç isme karşı kaybediyor.
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