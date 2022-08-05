Esenler'de 'taciz' iddiası: Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Esenler'de, esnaflık yapan R.D., kadınlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri, şüpheliyi öfkeli kalabalıktan güçlükle kurtardı.
Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde 4 Ağustos Perşembe gece saatlerinde iddialara göre, mahallede esnaflık yapan R.D., alkol aldıktan sonra yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi.
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