Esenler'de 'taciz' iddiası: Ortalık savaş alanına döndü

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İstanbul Esenler'de, esnaflık yapan R.D., kadınlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri, şüpheliyi öfkeli kalabalıktan güçlükle kurtardı.

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 16:54

Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde 4 Ağustos Perşembe gece saatlerinde iddialara göre, mahallede esnaflık yapan R.D., alkol aldıktan sonra yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi.

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