Eşi ile tartıştı, köprüye çıkıp atladığı anlar kameraya yansıdı

09 Ağustos 2022 Salı, 17:02

Olay gece saatlerinde Azmimilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya eşiyle tartışan K.U. isimli kadın, sinir krizi geçirerek TEM bağlantı yolu köprüsüne çıktı. K.U. korkulukların gerisine geçti. Çevredeki vatandaşların ikna çalışmaları yetersiz kaldı. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden sarkan kadın bir anda kendini bırakıp asfalta düşerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kadının kendini aşağı bıraktığı anlarda çevredeki vatandaşlar panikle bağırdı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.