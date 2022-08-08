Eşiyle tartışıp, elindeki bıçakla kendini 'balkona' kilitledi

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İstanbul Silivri'de eşiyle tartıştıktan sonra kendini balkona kilitleyip, bağırarak elindeki bıçakla kendini yaralayan koca, özel harekat polisleri tarafından ikna edilerek indirildi.

DHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:44

Alibey Mahallesi Zayit Kaynar Sokak'ta 7 Ağustos Pazar saat 21.45 sıralarında iddiaya göre, eşiyle tartışan Ramazan E. elinle bıçakla evinin balkonuna çıkarak  bağırmaya başladı. Sesleri duyan mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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