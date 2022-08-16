Evinin camından ateş edip 'sosyal medyada' paylaştı
İstanbul Beylikdüzü’nde, evinin camından sokağa doğru ateş eden S.B., o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakuplu Mahallesi'nde bulunan sitede, geçen cuma günü arkadaşları ile yaşadığı evde bir araya gelen S.B., tabanca ve bıçak ile kendini cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Daha sonra da evin camına çıkan S.B., tabanca ile dışarıya doğru ateş etti.
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