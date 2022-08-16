Evinin camından ateş edip 'sosyal medyada' paylaştı

16 Ağustos 2022 Salı, 11:05

Yakuplu Mahallesi'nde bulunan sitede, geçen cuma günü arkadaşları ile yaşadığı evde bir araya gelen S.B., tabanca ve bıçak ile kendini cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Daha sonra da evin camına çıkan S.B., tabanca ile dışarıya doğru ateş etti.

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