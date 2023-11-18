Fahri Aral’ın tanıklıklarıyla ‘Bizim 68’liler’

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Fahri Aral’ın tanıklıklarıyla ‘Bizim 68’liler’

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2023 Cumartesi, 12:12

Şükran Soner'in hazırlayıp sunduğu Cumhuriyet'ten Tanıklıklar programının konuğu 68'li Yazar Yönetmen Fahri Aral oldu.

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