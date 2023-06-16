Faik Öztrak'tan 'Abdüllatif Şener' sorusuna fıkralı yanıt

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Faik Öztrak'tan 'Abdüllatif Şener' sorusuna fıkralı yanıt

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2023 Cuma, 17:06

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