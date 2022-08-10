Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı: 3’ü ağır 22 yaralı
Gaziantep’te iki işçi servisinin karıştığı trafik kazasında 3’ü ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırdı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi 41 nolu cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çamlıtepe istikametinden Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halinde olan 27 S 4647 ve 27 S 3013 plakalı işçi servisleri, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı şeride geçti.
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