Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı: 3’ü ağır 22 yaralı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:09

Feci kaza, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi 41 nolu cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çamlıtepe istikametinden Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halinde olan 27 S 4647 ve 27 S 3013 plakalı işçi servisleri, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı şeride geçti.

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