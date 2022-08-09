Gece bekçisi çalıştığı fabrikada ölü bulundu

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 50 yaşındaki şahıs, gece bekçisi olarak çalıştığı fabrikada ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
09 Ağustos 2022 Salı, 10:27

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Çepni Caddesi Balım Sokak'taki bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışan 50 yaşındaki İshak Aydın’ı hareketsiz şekilde yerde yatarken görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

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