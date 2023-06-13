Grup toplantısındaki ilk mesajı Can Atalay için oldu! Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a tepki

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Grup toplantısındaki ilk mesajı Can Atalay için oldu! Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a tepki

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2023 Salı, 15:28

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