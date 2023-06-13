Grup toplantısındaki ilk mesajı Can Atalay için oldu! Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a tepki

Grup toplantısındaki ilk mesajı Can Atalay için oldu! Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a tepki
Grup toplantısındaki ilk mesajı Can Atalay için oldu! Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a tepki
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