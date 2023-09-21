Güzellik kraliçesi adayları Antalya'da kampa girdi

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Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda kraliçe tacını takmak isteyen 43 ülkeden adaylar kampa girdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2023 Perşembe, 15:33


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