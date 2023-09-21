Güzellik kraliçesi adayları Antalya'da kampa girdi

Güzellik kraliçesi adayları Antalya'da kampa girdi
Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda kraliçe tacını takmak isteyen 43 ülkeden adaylar kampa girdi.
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