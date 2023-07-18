İmamoğlu, Özhaseki ile görüşmesini anlattı. Uzlaşmayla ayrıldık.

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İmamoğlu, Özhaseki ile görüşmesini anlattı. Uzlaşmayla ayrıldık.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2023 Salı, 16:58


ibb Ekrem İmamoğlu Mehmet Özhaseki Çevre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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