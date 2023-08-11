İnternette gördü, inandı; dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptırdı!

İnternette gördü, inandı; dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptırdı!
İnternette gördü, inandı; dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptırdı!
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