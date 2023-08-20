İYİ Partili vekil borç batağında sürüklenen çiftçilerle görüştü.Yeni ürün ekemeyecek durumdalar...

İYİ Partili vekil borç batağında sürüklenen çiftçilerle görüştü.Yeni ürün ekemeyecek durumdalar...
İYİ Partili vekil borç batağında sürüklenen çiftçilerle görüştü.Yeni ürün ekemeyecek durumdalar...
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