İYİ Partili vekil borç batağında sürüklenen çiftçilerle görüştü.Yeni ürün ekemeyecek durumdalar...

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İYİ Partili vekil borç batağında sürüklenen çiftçilerle görüştü.Yeni ürün ekemeyecek durumdalar...

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2023 Pazar, 11:59


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