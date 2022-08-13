İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar
Beşiktaş’ta içinde turistlerin bulunduğu yatın önünde geçen teknesi faciaya neden oluyordu. Yat kaptanının son anda yaptığı manevra olası bir kazayı önlerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Pazar günü saat 17:00 sıralarında yaşandı. Arnavutköy, Akıntıburnu açıklarında seyreden yatın önüne aniden çıkan yolcu teknesi az kalsın faciaya neden oluyordu. Yatın ön bölümünden boğazdaki teknelere el sallayan aile bir anda tehliye ile burun buruna geldi. Yat kaptanı son anda yaptığı manevrayla olası bir faciayı engelledi. Yaşanan olay yatın güvenlik kamerasına yansıdı.
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