Kamyon alev alev yandı
Balıkesir'de park halindeki kamyon alev alev yandı. Mahalle sakinleri büyük panik yaşadı
Karesi Sakarya mahallesi çevre yolu caddesi üzerinde park halinde duran kamyon alev aldı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin hızlı ve zamanında müdahalesi sonucu kamyon yangını evlere sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlattı.
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