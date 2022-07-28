Kamyon alev alev yandı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 18:00

Karesi Sakarya mahallesi çevre yolu caddesi üzerinde park halinde duran kamyon alev aldı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin hızlı ve zamanında müdahalesi sonucu kamyon yangını evlere sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlattı.