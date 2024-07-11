Kan sulandırıcı kullananlar dikkat! "Hayat kurtarıcı da hayat karartıcı da olabilir"

11 Temmuz 2024 Perşembe, 17:23





















Son yıllarda gelişigüzel kullanımla gündeme gelen kan sulandırıcılarla ilgili konuşan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Belen, “Bazı insanlarda hayat kurtarıcı ama bazı insanlarda hayat karartıcı olabilir. Şu sıra en sık rastladığımız şey; gereksiz kullanım. İlginç, son dönemde rastladığımız bir şey, saç ekimi masasından kalp krizleri geliyor. Kullanımı kesmeyenler kanamayla geliyor, kesenler ise kalp kriziyle çünkü uzun da süren bir işlem, doktora sormadan kesmek de devam etmek de hatadır. Maalesef acil anjiyo için koroner yoğun bakıma yatmak için hastalar gelmeye başladı. Gençlerde daha ölümcül daha kötü sonuçlanıyor” dedi.