Kılıçdaroğlu ve Sarıgül’den ‘birleşme’ sonrası ilk açıklama! _Yerel seçimlerde canla başla...

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Kılıçdaroğlu ve Sarıgül’den ‘birleşme’ sonrası ilk açıklama! _Yerel seçimlerde canla başla...

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2023 Cuma, 17:56


Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül

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