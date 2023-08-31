Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı sinirlendirecek 'Arap' göndermesi 5 - 10 dolar para verirler mi diye...

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı sinirlendirecek 'Arap' göndermesi 5 - 10 dolar para verirler mi diye...
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı sinirlendirecek 'Arap' göndermesi: 5 - 10 dolar para verirler mi diye...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Söke’de Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Temel Atma Töreni’nde,
“Fırından ekmek alırsınız vergi ödersiniz, elektrik düğmesine bastığınızda dört çeşit vergi ödersiniz. Musluğu açtığınızda beş çeşit vergi ödersiniz. Kefen bezi aldığınızda vergi ödersiniz. Çocuğunuza defter, kitap, kalem aldığınızda vergi ödersiniz. İçtiğiniz suda vergi ödersiniz. Ama kur korumalı mevduatın sahiplerine bugüne kadar 117 milyar TL faiz ödendi. 117 milyar TL faiz ödüyorsunuz, bir kuruş bile bunlar vergi ödemiyor.
Şimdi ben esnafa sesleniyorum, kadınlara, gençlere sesleniyorum, birileri 117 milyar TL faiz alacak, bir kuruş vergi ödemeyecek ama bu ülkenin insanı gidip ekmek aldığında vergi ödeyecek. Bu adalet midir? Bu hak mıdır? Anayasa diyor ki ‘herkes mali gücüne göre vergi öder.’ 117 milyar TL faiz elde edenler bir kuruş vergi vermezler ama buradaki esnaf vergi vermezse Maliye gelir boynuna biner, 'niye paramı ödemiyorsun' diye.
Bu mudur adalet” dedi. Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu Mart 2024’de yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday göstereceklerini de “Allah nasip ederse Özlem Başkanımız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam edecek" sözleriyle açıkladı.
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