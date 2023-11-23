Korkutan ‘aşı reddi’ açıklaması: 'Hayati tehlikesi süren bebekler var'

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Korkutan ‘aşı reddi’ açıklaması: 'Hayati tehlikesi süren bebekler var'

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2023 Perşembe, 17:54

Son zamanlarda aşı reddi konusundaki artış, uzmanları endişelendiriyor. Bu durumun bulaşıcı hastalıklarda salgın tehlikesini artırabileceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle boğmaca ve kızamık gibi hastalıkların görülme sıklığında artış olduğunu belirtiyor.

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