Korkutan ‘aşı reddi’ açıklaması: 'Hayati tehlikesi süren bebekler var'
Korkutan ‘aşı reddi’ açıklaması: 'Hayati tehlikesi süren bebekler var'
Son zamanlarda aşı reddi konusundaki artış, uzmanları endişelendiriyor. Bu durumun bulaşıcı hastalıklarda salgın tehlikesini artırabileceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle boğmaca ve kızamık gibi hastalıkların görülme sıklığında artış olduğunu belirtiyor.
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