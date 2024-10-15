Kurtulmuş'un sözleri tepki çekmişti. İbrahim Uslu'dan sert eleştiri: Amaç yeni anayasa değil, halkı oyalamak!

Kurtulmuş'un sözleri tepki çekmişti. İbrahim Uslu'dan sert eleştiri: Amaç yeni anayasa değil, halkı oyalamak!
Abone Ol google-news

İbrahim Uslu'dan Kurtulmuş'a sert eleştiri: Amaç yeni anayasa değil, halkı oyalamak!

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2024 Salı, 11:04


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler