Laf atma kavgasında bıçaklanarak ağır yaralandı

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Adana'da kimliği belirsiz kişiler, laf attıkları kadının arkadaşı Ferhat S.'yi çıkan kavgada sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

DHA
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:44

Olay, saat 02.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Taksi sürücüsü Ferhat S., biri kadın 3 arkadaşıyla bulvar üzerindeki kameriyede oturup, alkol alarak sohbet etmeye başladı. Bu sırada birkaç metre uzaklıktaki başka bir kameriyede oturan bir grup, iddiaya göre Ferhat S.'nin arkadaş grubundaki kadına laf attı.

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Adana kavga silahlı kavga

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