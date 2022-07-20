Laf atma kavgasında bıçaklanarak ağır yaralandı
Adana'da kimliği belirsiz kişiler, laf attıkları kadının arkadaşı Ferhat S.'yi çıkan kavgada sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Taksi sürücüsü Ferhat S., biri kadın 3 arkadaşıyla bulvar üzerindeki kameriyede oturup, alkol alarak sohbet etmeye başladı. Bu sırada birkaç metre uzaklıktaki başka bir kameriyede oturan bir grup, iddiaya göre Ferhat S.'nin arkadaş grubundaki kadına laf attı.
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