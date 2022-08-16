Maltepe'de tehlikeli anlar: Yan yatan gemiye girdi

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Maltepe’de bir genç, şiddetli lodos sonrası yan yatan geminin içerisine girdi.

IHA
16 Ağustos 2022 Salı, 11:17

Maltepe sahilinde bulunan ve daha öncesinde şiddetli lodos nedeniyle yan yatan bire gemiye akşam saatlerinde giren bir genç, halatla geminin üst noktalarına çıktı.

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Maltepe gemi Lodos

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