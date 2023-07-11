Memurlardan 'patatesli soğanlı' protesto! Tezgâhta patates ve soğan sattılar

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Memurlardan 'patatesli soğanlı' protesto! Tezgâhta patates ve soğan sattılar...

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2023 Salı, 15:07


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