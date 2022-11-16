"MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme"
Şırnak Valiliği, adına kayıtlı telefon hattıyla İstanbul’daki bombalı saldırı zanlısıyla iki kere görüşüldüğü iddia edilen MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan hakkında yazılı açıklama yayımladı. Valilik açıklamasında telefon hattının İlhan’ın bilgisi ve rızası dışında çıkarıldığı belirtildi.
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