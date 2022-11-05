Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak? DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan kritik açıklama
Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak? DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan kritik açıklama
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