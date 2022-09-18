Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

18 Eylül 2022 Pazar, 17:20

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında, Tekirdağ Motor Sporları Derneği tarafından düzenlenen, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından desteklenen 'Tuning Fest 2022' etkinliğine 300'e yakın modifiye araç ve sahipleri katıldı. Etkinlikte desibel ve güzellik yarışması yapıldı. Gün boyu devam edecek yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine kupa ve plaketler verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği modifiye araçlar 2 gün boyunca Süleymanpaşa sahilinde sergilenecek.

Ekinliğe katılan Talip Yeniçeri, "Modifiye üzerine bütün camiayı buraya topluyoruz. Desibel yarışması, drift yarışması, araç güzellik yarışması 3 kategoride düzenleniyor yarışmalarımız. Türkiye'nin her yerinden gelen arkadaşların tamamı burada. Herkese modifiyenin nasıl bir yaşam tarzı olduğunu kanıtlamak için buradayız. Bugün KPSS sınavı olduğu için drift yarışmamızı saat 12,30'da yaptık. Bununla ilgili çocuklarımızın geleceğine engel olmamak istiyoruz" dedi.