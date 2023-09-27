Öğrenci yemeği döner ekmeğin fiyatı 100 TL'yi bulacak.

27 Eylül 2023 Çarşamba, 11:59

Üniversite öğrencileri için vazgeçilmez lezzetlerden biri olan döner ekmek, son zamanlarda fiyat artışlarıyla gündemde.



Öğrenci bütçelerini zorlayan bu yükselişle birlikte, döner ekmek fiyatlarının 100 TL'ye yaklaşması öngörülüyor.



İşte bu kötü haberin detayları.



Türkiye'deki ekonomik zorluklar ve enflasyon, gıda fiyatlarını da etkiliyor. Döner ekmek gibi popüler fast-food ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar, özellikle öğrencilerin cebini yakıyor.

