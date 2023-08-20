Özgür Özel'den gündemi sarsacak 'değişim' açıklamaları! Seçmende duygusal kopuş var...

20 Ağustos 2023 Pazar, 14:56

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Türkiye siyaseti, tarihinin en büyük tehlikesiyle karşı karşıyadır. O tehlike şudur;



yüzde 87’lik katılım oranını bir daha bulamayabiliriz. Seçmende bir duygusal kopuş var. Bizim seçmenimiz hep kızar, kapıyı çarpar gider. En kolay alkışın ‘Atatürk’ denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk’ten bahsedip, alkış alarak ilerlenemez” dedi.

