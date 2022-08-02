Önce suladı sonra kökünden sökerek çaldı
Adıyaman’da yolda yürüyen bir kadın, gözüne kestirdiği kaldırımdaki çiçeği önce suladı ardından da kökünden sökerek çaldı. Yaşanan hırsızlık anı kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde bulunan Gazi Erdoğan’a ait bir marketin önünde saksı içerisinde bulunan çiçeği gözüne kestiren bir kadın, sabahın erken saatlerinde kimsenin olmadığını fark ederek elindeki suyla önce çiçeği suladı.
Toprağın yumuşamasını bekleyen kadın daha sonra çiçeği kökünden söktü. Kim olduğu belirlenemeyen kadın, daha sonra çaldığı çiçekle olay yerinden ayrılırken, yaşanan hırsızlık anları ise iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bir süre sonra çiçeğin çalındığını fark eden Gazi Erdoğan, güvenlik kameralarını izlemeye başlayınca çiçeğin çalındığını fark etti. Çiçeğin çalınmasına oldukça şaşırdığını dile getiren Gazi Erdoğan, “Kadın gelerek önce çiçeği suluyor.
Ben de ilk başta çiçeği suluyor diye sevindim ama sonra baktım ki kadın çiçeği söküp götürüyor. Daha önceden de farklı kişiler tarafından çiçeklerimiz çalındı. Değişik değişik kişilerle karşılaşıyoruz. Çiçeği gelip isteselerdi verirdik çalmalarına gerek yok. Bu şekilde yapmaları bizi daha çok üzüyor” diye konuştu.
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