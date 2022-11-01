Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin arkasına tutunan patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu, kameralara yansıdı.
Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi'nde üzerinde forma, sırtında okul çantası bulunan patentli öğrenci, bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı.
Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Video Haberler
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Tüm Türkiye dikkat! Sakın paniklemeyin
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- Siyasete yakışmayan üslup!
- İstifa sırası Deniz Baykal'da mı?
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- 'Yer yerinden oynar...'
- 'Dinleyin, ayrıntılı bilgiyi veriyorum...'