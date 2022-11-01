Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin arkasına tutunan patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu, kameralara yansıdı.

DHA
01 Kasım 2022 Salı, 15:03

Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi'nde üzerinde forma, sırtında okul çantası bulunan patentli öğrenci, bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Paten Bursa

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