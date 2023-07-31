Pazara giden yurttaş fiyatlara tepkili ''Borç olmadan pazara gidemiyoruz''

Pazara giden yurttaş fiyatlara tepkili ''Borç olmadan pazara gidemiyoruz''
Pazara giden yurttaş fiyatlara tepkili ''Borç olmadan pazara gidemiyoruz''
Pazara giden yurttaş fiyatlara tepkilİ!
''Borç olmadan pazara gidemiyoruz'' CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın gezici “muazzam Bir Sergi”sini gezen ve pazar alışverişi yapan emekli öğretmen Nermin Erçetin, "Tam bir rezalet yaşıyoruz.
Saraydan galiba insanların bu çektiği sıkıntıyı görmüyorlar. Her şeyi tozpembe gösteriyorlar yandaşları.
Milletin yarısı aç, yarısı tok, çocuklar aç kalıyor. Okula veliler çocuklarının yanlarına yiyecek bile koyamıyor. Millet ne yapacağını şaşırdı. Bu saray keyfine bakıyor. Erdoğan'a da sesleniyorum, biraz çıksın halkın arasına karışsın" dedi.
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