'Pencereleri açamıyoruz' diye isyan ettiler

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İstanbul'da 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanıyor.

DHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:56

İstanbul'da son günlerde sivrisineklerde artış dikkat çekiyor. Birçok mahallenin sakinleri sivrisinekten rahatsız. O mahallelerden biri de  Avcılar Yeşilkent Mahallesi.

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İstanbul Sivrisinek

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