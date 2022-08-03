'Pencereleri açamıyoruz' diye isyan ettiler
İstanbul'da 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanıyor.
İstanbul'da son günlerde sivrisineklerde artış dikkat çekiyor. Birçok mahallenin sakinleri sivrisinekten rahatsız. O mahallelerden biri de Avcılar Yeşilkent Mahallesi.
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