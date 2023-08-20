Rapor yayımlandı! İşte haziran ayındaki hak ihlalleri...

20 Ağustos 2023 Pazar, 16:25

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, haziran ayına ilişkin hak ihlalleri raporunu açıkladı. 399 kişinin katıldığı eylem ve etkinliklerde gözaltına alındığını belirten Tanrıkulu, Cumartesi Anneleri’nin durumuna ilişkin “Anayasa Mahkemesi’nin 2 ayrı kararı olmasına rağmen maalesef Galatasaray Meydanı’nda toplanamıyorlar ve her hafta bu sivil itaatsizlik eylemi nedeniyle gözaltına alınıyorlar” dedi.

