Rapor yayımlandı! İşte haziran ayındaki hak ihlalleri...

Rapor yayımlandı! İşte haziran ayındaki hak ihlalleri...
Rapor yayımlandı! İşte haziran ayındaki hak ihlalleri...
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, haziran ayına ilişkin hak ihlalleri raporunu açıkladı. 399 kişinin katıldığı eylem ve etkinliklerde gözaltına alındığını belirten Tanrıkulu, Cumartesi Anneleri’nin durumuna ilişkin “Anayasa Mahkemesi’nin 2 ayrı kararı olmasına rağmen maalesef Galatasaray Meydanı’nda toplanamıyorlar ve her hafta bu sivil itaatsizlik eylemi nedeniyle gözaltına alınıyorlar” dedi.
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