Saadet Partili Doğan iktidarı yerden yere vurdu: Bu nasıl bir zavallılıktır, nasıl bir acziyettir...

21 Aralık 2023 Perşembe, 12:35

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, TBMM Genel Kurulu’nda, "Bu ülkede gönlünde Filistin sevgisi olan insanlarımızın oyunu alıp iktidara geldiniz fakat Filistin davasına ihanet ettiniz. Filistin'i yalnız bıraktınız, sahipsiz bıraktınız. Buraya çıkan arkadaşlarımız, çıkıp Filistin adına neler yapıldığını söylüyor, anlatıyorlar. Ne yapılmış, Amerika'ya yalvarmışız 'İsrail'i durdurun' diye. Bu nasıl bir zavallılıktır, bu nasıl bir acziyettir, bu nasıl aşağılık kompleksidir. Biz Türkiye'yiz" dedi.