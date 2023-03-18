Sel suları köprüye zarar verdi
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yağışlardan dolayı oluşan sel suları, köyleri bir birine bağlayan köprüye zarar verdi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.
Sel nedeniyle Sincik ilçesine bağlı Şahkulu, Subaşı ve Pınarbaşı köyleri arasında bulunan köprü zarar gördü.
Selde zarar gören köprü kullanılamaz hale gelirken bu köylerin Sincik ilçesi ile olan bağlantısı kesildi. Şahkulu, Subaşı ve Pınarbaşı köylerine gitmek isteyen birçok vatandaş hasar gören köprüden dolayı geri dönmek zorunda kaldı.
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