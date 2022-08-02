Seyir halindeydi: Düzce'de otobüs şoförüne yumruklu saldırı!
Düzce'de, halk otobüsünün kalkış saatini otobüste beklemek isteyen Ali Demir, olumsuz cevap alıp tartıştığı şoför Tuncay Başaran’a araç hareket ettikten sonra direksiyon başında yumruk attı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Demir, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Boğaziçi beldesiyle Düzce şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünde; önceki gün otobüs şoförü Tuncay Başaran, durak önüne park edip hareket saatini beklemeye başladı.
Yolcu Ali Demir, kalkış saatini otobüste beklemek istediğini söyledi. Ancak Başaran, bunun yasak olduğunu belirtti.
"TERBİYESİZ" TARTIŞMASI
Otobüs hareket ettikten sonra Tuncay Başaran ve Ali Demir arasında tartışma çıktı. Ali Demir, Tuncay Başaran'a "terbiyesiz" derken, şoför, "Terbiyesiz sensin lan" diye cevap verdi.
Ali Demir, "Sen kime lan diyorsun" diyerek şoföre seyir halinde yumruk attı. Diğer yolcuların araya girmesiyle Ali Demir kenara alındı, otobüs şoförü ise D-655 kara yolu üzerinde otobüsü durdurdu.
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