Sınava geç kalan öğrenci içeri alınmadı Duvardaki demirlerin üzerinden atladı

Abone Ol google-news

Sınava geç kalan öğrenci içeri alınmadı Duvardaki demirlerin üzerinden atladı

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2023 Cumartesi, 12:37


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler