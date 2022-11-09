Siyaset koridorları kaynıyor... 6'lı masada istifa resti

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Cumhuriyet Yazarı Barış Pehlivan, Bağımsız Türkiye Partisi’nin 6'Lı masaya katılma ihtimalinin rahatsızlık yarattığına dair kulis bilgisini köşesine taşıdı. Pehlivan'ın yazısına göre Deva Partili Mustafa Yeneroğlu Bağımsız Türkiye Partisi’nin masaya oturması durumunda istifa edecek...

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2022 Çarşamba, 16:17


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