Sultangazi'de TIR dereye uçtu!

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İstanbul Sultangazi Cebeci Tüneli çıkışında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp bariyeri aşan TIR, dereye düştü. Şoför ve yanındaki kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:13

Cebeci Tüneli çıkışı Hasdal yönünde dün saat 05.00 sıralarında, şoförü Kadir Budak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, bariyerleri aşıp Alibeyköy Deresi'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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TIR İstanbul Sultangazi

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