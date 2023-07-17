Taksiciler Kılıçdaroğlu’na dert yandı! “Hakkımız varsa haram zıkkım olsun”

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Taksiciler Kılıçdaroğlu’na dert yandı! “Hakkımız varsa haram zıkkım olsun”

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2023 Pazartesi, 11:49


Kemal Kılıçadaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Akaryakıt zammı zamlar

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