Tek katlı ev 'bomba' gibi patladı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, mutfak tüpünden sızan gazla dolan ev, ocağın ateşlenmesiyle bomba gibi patladı. Alevlerin arasında kalarak yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

İHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:51

Merkez Yeni Mahalle 26210 Sokak içerisinde sabahın erken saatlerinde bulunan tek katlı evde ikamet eden Hanım Kıran, çay suyu koymak üzere mutfağa gitti. Bu esnada tüpten gaz sızdırdığını fark etmeyen Hanım Kıran, ocağı ateşledi.

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