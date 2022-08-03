Tek katlı ev 'bomba' gibi patladı: 1 yaralı
Adıyaman’da, mutfak tüpünden sızan gazla dolan ev, ocağın ateşlenmesiyle bomba gibi patladı. Alevlerin arasında kalarak yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Merkez Yeni Mahalle 26210 Sokak içerisinde sabahın erken saatlerinde bulunan tek katlı evde ikamet eden Hanım Kıran, çay suyu koymak üzere mutfağa gitti. Bu esnada tüpten gaz sızdırdığını fark etmeyen Hanım Kıran, ocağı ateşledi.
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