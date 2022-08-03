Tek katlı ev 'bomba' gibi patladı: 1 yaralı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:51

Merkez Yeni Mahalle 26210 Sokak içerisinde sabahın erken saatlerinde bulunan tek katlı evde ikamet eden Hanım Kıran, çay suyu koymak üzere mutfağa gitti. Bu esnada tüpten gaz sızdırdığını fark etmeyen Hanım Kıran, ocağı ateşledi.

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