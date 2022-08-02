Trafoda yangın çıktı, tramvay seferleri 3 saat durdu
Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi Merkezi'ndeki elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri yaklaşık 3 saat durdu.
Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi Merkezi'nde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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