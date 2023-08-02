Türkiye yüzyılı Çeşme'deki doğal sit alanı 'beach club' olacak...

02 Ağustos 2023 Çarşamba, 12:40

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Gücücek Koyu, özel bir işletmeye verilmek üzere ihaleye açıldı.



Halk koyu korumak için ihaleye girerek en yüksek teklifi verdi. Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Koruma Derneği (GÜDODER) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Seher Gacar:





“İhale 25 Temmuz’da yapıldı, 500 bin lira bedelle açıldı. 150 bin lira teminatı vardı. Dernek olarak, ihaleye girelim, bedelini biz ödeyelim, burayı bu haliyle bırakalım, yine halk kullanmaya devam etsin diye karar aldık. Ama ihaleye gittiğimizde ihale bedeli 56 milyonlara çıktı. 56 milyon 100 bin liralık en yüksek teklifi vermek zorundaydık ki bu KDV ile beraber 67 milyon lirayı geçiyor ve bu sadece 1 yıl için ödenecek olan tutar. Sonrasında bir temayül yoklaması yaptık, insanlarla konuştuk. Bu paranın ödenemeyecek bir bedel olduğuna karar verdik. Yüzde 6’lık kesin teminat yatırılmadığı takdirde ihale bozuluyor. Minimum 1 ay gibi bir süre öngörüyoruz. Bu ihalenin iptal edilmesi ve tekrar ihaleye çıkılmaması için bir dizi eylem ve girişimde bulunma kararı aldık” dedi.

