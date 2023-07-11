Tunç Soyer'den Erdoğan'a flaş mektup! AKP Grup Başkanvekili dayanamadı...

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer, kente yapılmayan yatırımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını açıkladı.

11 Temmuz 2023 Salı, 10:36