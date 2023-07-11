Tunç Soyer'den Erdoğan'a flaş mektup! AKP Grup Başkanvekili dayanamadı...
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İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer, kente yapılmayan yatırımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını açıkladı.
11 Temmuz 2023 Salı, 10:36
Tunç Soyer'den Erdoğan'a flaş mektup! AKP Grup Başkanvekili dayanamadı...
İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer, kente yapılmayan yatırımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını açıkladı. Soyer, Erdoğan'a “İzmir'in hakkını verin. CHP’li belediye başkanı var diye İzmir'i cezalandırmayın. Örneğin 7 yıldır ihalesi yapılmayan Halkapınar-Otogar Metrosu. Örneğin yine yaklaşık 1 yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sadece onay bekleyen 30 milyon Euro’luk Narlıdere Metrosu kredisi gibi. Hak ettiğini kısmayın. Zira İzmirli haksızlığa gelmez. İzmirli 45 verip 1 almayı istemiyor. İzmirli vakit kaybetmek istemiyor. İzmirli hakkını istiyor” diye seslendi.